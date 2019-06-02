مورينيو: تتويج مصر بأمم إفريقيا = منافسة صلاح على الكرة الذهبية

اشترط جوزيه مورينيو، تتويج محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية 2019، حتى يحصد الكرة الذهبية.

صلاح حقق إنجازا تاريخيا وصار أول مصري وثاني عربي وخامس إفريقي يحصد لقب دوري أبطال أوروبا، بقيادته فريقه ليفربول للانتصار على توتنام هوتسبير 2-0 في نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

رغم ذلك، يعتقد البرتغالي مورينيو الذي أشرف على تدريبه سابقا لمدة عام في تشيلسي، أن خطوة إضافية تنقص صلاح للمنافسة بقوة على الكرة الذهبية.

وقال مورينيو خلال تحليله للمباراة عبر beIN Sports: "يجب أن يفوز صلاح بكأس الأمم الإفريقية، إن أراد المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية".

وشدد المدرب البرتغالي على أن "البطولة مقامة على أرض مصر" مما يجعلها مطلبا ينبغي تحقيقه.

صلاح قاد مصر لنهائي أمم إفريقيا 2017، لكن الفراعنة سقطوا حينها بهدفين مقابل هدف واحد أمام الكاميرون.

وسيأمل الفرعون المصري أن تُفتَح له أبواب التتويج الإفريقي، بعد أن ابتسمت له ذات الأذنين، 12 شهرا فقط بعد أن أوصدت أبوابها في وجهه ودفعته خارج الملعب بكتف متضرر ودموع منهمرة.

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