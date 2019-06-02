رئيس كاف يشيد بكرة القدم التونسية في زيارته للاتحاد التونسي

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بكرة القدم التونسية بزيارة الاتحاد التونسي برئاسة وديع الجرئ أمس السبت.

وأشاد أحمد أحمد بتطور كرة القدم التونسي على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني بجانب تطور ملاعب التدريب والعلاج الطبيعي.

وقال أحمد أحمد في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الإفريقي: "تلك هي الزيارة الثانية، وأرى أن البنية التحتية الرائعة وأسباب تقدم كرة القدم التونسية".

وتابع "لا يمكنني إلا أن أقوم بتهنئة وديع الجرئ رئيس الاتحاد وفريقه على العمل الذي يقومون به في البلد".

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي "تونس هي أمة كبيرة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم سواء كان على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني".

وواصل أحمد أحمد تصريحاته "تطور كرة القدم التونسية يأتي نتاج عمل رائع وليس عن طريق الصدفة، وهذا مصدر إلهام للاتحادات الأخرى، فالمغرب أيضا يقوم بعمل مماثل وهنأتهم على ذلك".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة، فإن ما حققه الاتحاد التونسي أمر غير عادي".

وتأتي زيارة أحمد أحمد للاتحاد التونسي على هامش وجوده لحضور نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة كبيرة.

وكان الوداد المغربي قد أعلن انسحابه من المباراة بعد إلغاء هدف للفريق بداعي التسلل مع وجود مشكلة في تقنية الفيديو.

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