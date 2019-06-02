بالفيديو - أبو تريكة: التوتر نال من أحمد حسن قبل إهداره ركلة جزاء ضد كوت ديفوار

الأحد، 02 يونيو 2019 - 11:04

كتب : نادر عيد

أحمد حسن

كان بإمكان أحمد حسن حسم الكأس القارية في الوقت الإضافي لكن الكرة ارتطمت بالقائم ليتأجل حلم التتويج إلى ركلات الترجيح.

يتذكر محمد أبو تريكة نجم مصر تلك الركلة التي سددها أحمد حسن أمام كوت ديفوار في نهائي كأس إفريقيا 2006.

يروي تفاصيله في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports.

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كانت الأمور محتدمة بين الفراعنة والأفيال حتى توجت مصر بركلات الترجيح في ملعب القاهرة.

أهدر أحمد حسن ركلة جزاء لكن سجل ركلة ترجيحية، وبعده أحرز أبو تريكة ليفوز الفراعنة باللقب.

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