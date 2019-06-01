بالفيديو - أوريجي "بطل أوروبا" يقتل توتنام بعد أن التهم برشلونة.. ليفربول يلمس الكأس

السبت، 01 يونيو 2019 - 22:56

كتب : FilGoal

أوريجي - ليفربول - برشلونة

قضى البلجيكي ديفوك أوريجي على آمال توتنام في العودة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجّل هدف ليفربول الثاني في اللقاء.

ليفربول تقدم بالهدف الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوريجي ساهم بشكل بارز، بوصوله لشباك توتنام، بعد أن أسقط برشلونة بثنائية من أصل 4 سجلها الريدز في إياب نصف النهائي.

أوريجي دخل بديلا قبل انقضاء ساعة على المباراة بدلا من روبرتو فيرمينو، وسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيفة 87 بعد تمريرة من جويل ماتيب داخل منطقة الجزاء.

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ليكمل أوريجي ما بدأه محمد صلاح في الدقيقة الثانية، عندما تقدم للريدز من ركلة جزاء.

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