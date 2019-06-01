قاسم باشا يقيل مدربه بعد 4 ساعات من تعيينه

أقال نادي قاسم باشا التركي مدربه إبراهيم أوزولميز، بعد حوالي 4 ساعات من تعيينه!

في الساعة 12 ظهرا، أعلن قاسم باشا عن تعيين أوزولميز كمدرب جديد للفريق، وبحلول الساعة 4:36 مساءً، كان الطرفان قد انفصلا بالفعل.

النادي التركي الذي يلعب له الثنائي المصري: محمود حسن تريزيجيه، وكريم حافظ، أصدر بيانا جاء نصه كالتالي:

"لم نتفق في وجهات النظر خلال المفاوضات على العقد مع السيد إبراهيم أوزولميز، ليفشل الطرفان في التوصل لاتفاق".

Kamuoyuna duyuru Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/kgxCBDboMc — KASIMPAŞA (@kasimpasa) June 1, 2019

المدرب صاحب الـ45 عاما أخبر جريدة حرييت التركية، أن عدم الاتفاق على هوية أفراد جهازه الفني، كان سببا في الانفصال السريع بين الطرفين.

أوزولميز كان قادما لتعويض مصطفى دينزيلي الذي رحل بانتهاء مباريات الموسم الحالي، لكنه لم يبت ليلته مدربا للفريق.

قاسم باشا أنهى الدوري التركي 2018\2019 في المركز 14 برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، بعد أن تراجعت نتائجه بشكل كبير في الدور الثاني.

وسبق لـ أوزولميز صاحب الـ38 مباراة دولية مع منتخب تركيا، الإشراف على تدريب جينشلر بيرليجي في الموسم الماضي، وقاده للصعود إلى الدوري التركي الممتاز.

اقرأ أيضا:

الأهلي في بيان رسمي: ننتظر رد اتحاد الكرة والجلسة ممتدة

أجانب منسيون – حوار في الجول.. فرانسيس: رحيل البدري والإصابة الأولى سبب ما حدث لي مع الأهلي

بالفيديو - استقبال جماهيري حافل لبعثة الوداد

"لا يمكننا أن ننقل خبرا أسوأ من هذا".. إشبيلية يعلن وفاة نجمه

تقرير سعودي: جروس خارج حسابات أهلي جدة