قاسم باشا يقيل مدربه بعد 4 ساعات من تعيينه

السبت، 01 يونيو 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

إبراهيم أوزولميز

أقال نادي قاسم باشا التركي مدربه إبراهيم أوزولميز، بعد حوالي 4 ساعات من تعيينه!

كريم حافظ

النادي : قاسم باشا

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

قاسم باشا
الدوري التركي

في الساعة 12 ظهرا، أعلن قاسم باشا عن تعيين أوزولميز كمدرب جديد للفريق، وبحلول الساعة 4:36 مساءً، كان الطرفان قد انفصلا بالفعل.

النادي التركي الذي يلعب له الثنائي المصري: محمود حسن تريزيجيه، وكريم حافظ، أصدر بيانا جاء نصه كالتالي:

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"لم نتفق في وجهات النظر خلال المفاوضات على العقد مع السيد إبراهيم أوزولميز، ليفشل الطرفان في التوصل لاتفاق".

المدرب صاحب الـ45 عاما أخبر جريدة حرييت التركية، أن عدم الاتفاق على هوية أفراد جهازه الفني، كان سببا في الانفصال السريع بين الطرفين.

أوزولميز كان قادما لتعويض مصطفى دينزيلي الذي رحل بانتهاء مباريات الموسم الحالي، لكنه لم يبت ليلته مدربا للفريق.

قاسم باشا أنهى الدوري التركي 2018\2019 في المركز 14 برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، بعد أن تراجعت نتائجه بشكل كبير في الدور الثاني.

وسبق لـ أوزولميز صاحب الـ38 مباراة دولية مع منتخب تركيا، الإشراف على تدريب جينشلر بيرليجي في الموسم الماضي، وقاده للصعود إلى الدوري التركي الممتاز.

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