تشكيل #نهائي_الأبطال - كين يعود لـ توتنام على حساب مورا في مواجهة ليفربول

دفع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، الدفع بنجمه هاري كين في التشكيلة الأساسية لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

توتنام يخوض نهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسيكون مدعوما بهدافه الأول: كين.

المهاجم الدولي الإنجليزي غاب ن صفوف توتنام منذ خروجه مصابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم 9 أبريل الماضي.

ويدخل كين التشكيلة الأساسية على حساب البرازيلي لوكاس مورا الذي سجّل ثلاثية خالدة في شباك أياكس أمستردام بالدور نصف النهائي.

كما يظل الإسباني فيرناندو يورينتي على مقاعد بدلاء السبيرز، ويدخل هاري وينكس منذ البداية في خط الوسط.

بوكيتينو يدخل المباراة بطريقة 4-4-2، ويعتمد على الثنائي توبي ألديرفيرلد ويان فيرتونخن في قلب الدفاع، مع الإبقاء على الكولومبي دافينسون سانشيز في عمق الدفاع.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كييران تريبير - توبي ألديرفيرلد - يان فيرتونخن - داني روز

الوسط: موسى سيسوكو - هاري وينكس - كريستيان إريكسن - ديلي آلي

الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين

دكة البدلاء: باولو جازانيجا - ميشيل فورم - دافينسون سانشيز - خوان فويث - بن دافيز - سيرج أورييه - إيريك داير - كايل ووكر بيترس - فيكتور وانياما - لوكاس مورا - إيريك لاميلا - فيرناندو يورينتي

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