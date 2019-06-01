كادينا سير: أتليتكو يخطط لمقاضاة برشلونة بسبب جريزمان

السبت، 01 يونيو 2019 - 02:30

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة - أتليتكو

تنوي إدارة أتليتكو مدريد التقدم بدعوى قضائية في حق نادي برشلونة، بسبب الدخول في مفاوضات غير شرعية مع أنطوان جريزمان.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن أتليتكو غاضب من تفاوض برشلونة بشكل غير قانوني منذ نوفمبر، والتوصل لاتفاق معه في شهر مارس، قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال إفريقيا.

الإذاعة ذكرت أن أتليتكو لديه وثيقة تدلل على هذه المفاوضات، التي لن تكون شرعية حال إثباتها، إذ يرتبط جريزمان بعقد مع أتليتكو حتى عام 2023، وقوانين الاتحاد الدولي تحرّم التفاوض مع لاعب على ذمة نادٍ آخر إلا في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

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وكان جريزمان قد أعلن في 14 مايو الماضي، رحيله عن أتليتكو مدريد بعد 5 مواسم قضاها في صفوفه، دون أن يحدد وجهته المقبلة، مع تقارير عدة تربطه بالانتقال إلى برشلونة، وقبوله العرض الذي رفضه قبل عام.

الشرط الجزائي في عقد جريزمان يبلغ 200 مليون يورو، وسينخفض إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.

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