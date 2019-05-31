خاص خبر في الجول – خالد جلال يصل الزمالك.. وجلسة لتحديد الجهاز الفني

الجمعة، 31 مايو 2019 - 13:33

كتب : FilGoal

خالد جلال - الشعلة

وصل خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إلى مقر النادي من أجل الاجتماع برئيس الزمالك.

وحسب مراسل FilGoal.com فإن خالد جلال يتواجد حاليا في مقر نادي الزمالك، في انتظار وصول رئيس النادي للاجتماع به من أجل الاتفاق على المرحلة المقبلة.

وسيتفق خالد جلال خلال الجلسة مع إدارة الزمالك، على ملامح الجهاز المعاون له، والأسماء التي ستتواجد في الجهاز الفني.

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رئيس الزمالك أعلن انتهاء رحلة كريستيان جروس المدرب السويسري مع الفريق مساء أمس الخميس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

وكشف الفريق الأبيض عن تعيين خالد جلال خلفا لجروس في تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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