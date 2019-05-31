نهائي_الأبطال – صلاح مازحا: هاري كين كان هداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي.. وأتخيل شيئا وحيدا

"هل تفضل أن يلعب هاري كين أم لا؟" كان هذا هو السؤال الذي وجهه المهاجم الإنجليزي السابق والمقدم الحالي جاري لينيكر إلى محمد صلاح نجم ليفربول قبل ملاقاة توتنام.

ويواجه ليفربول منافسه توتنام غدا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ورد صلاح في حديثه لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية متسائلا "لماذا تسألني ذلك السؤال؟".

وأجاب لينيكر "لأنني لو كنت لاعبا في ليفربول سأفكر في الأمر".

قبل أن يرد صلاح "أفضل أن يلعب فالمسابقة تكون رائعة حينما تواجه أفضل اللاعبين مثل هاري كين فقد أثبت ذلك خلال السنوات الأخيرة".

وتابع "هاري كين هو هداف فريقه وهداف الكرة الإنجليزية" قبل قدومي" قبل أن ينفجر في الضحك.

After two of the greatest Champions League semi-finals in history, the main event closes in 🙌 ⚪️ Pochettino 🔴 Klopp ⚪️ Son 🔴 Salah#NoFilterUCL follows the headline acts ahead of Saturday night’s showdown… pic.twitter.com/5pKfgFC3pX — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2019

وعن ما هي تصوراته ليوم المباراة قال صلاح: "لا أتخيل سوى صورة واحدة فقط أراها أمامي كل يوم".

وبسؤاله هل تفاجأ من المستوى الذي يقدمه رفقة ليفربول أجاب "نعم كي أكون أمينا لم أقل إنني سأتي إلى ليفربول للفوز بكل شيء نعم أريد الفوز بالإضافة لإثبات خطأ من شكك بي وكان علي فقط أن ألعب وأستمتع باللحظة".

وقال لينيكر: "هل تحب إثبات خطأ الناس؟ هل يعطيك ذلك الشعور فرحة؟".

وأتم صلاح حديثه "يدفعني للأمام وأعتقد إنني قمت بالرد على ذلك لعامين بشكل جيد".

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