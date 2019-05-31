مستشفى الأهلي – أجايي والشحات جاهزان.. وكشف طبي على شريف إكرامي

منح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، راحة 48 ساعة سلبية للاعبين من التدريبات.

ويعود الفريق للتدرب من جديد بعد غد الأحد على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

واكتملت جاهزية الثنائي حسين الشحات، وجونيور أجايي بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

حسين الشحات تعافى تماما من آلام شد عضلة السمانة، في الوقت الذي تخلص فيه أجايي من آثار كدمة قصبة القدم.

من جهة أخرى، يخضع شريف إكرامي حارس الفريق لفحص طبي بعد غد الأحد للاطمئنان عليه بسبب إصابته برشح في الركبة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غد الأحد قبل انطلاق مران الفريق.

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