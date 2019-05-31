بالفيديو - 12 هدفا للنرويج وهزيمة قطرية جديدة.. ملخص اليوم الثامن من كأس العالم للشباب‎

نتيجة تاريخية حققها المنتخب النرويجي على نظيره الهندوراسي بالفوز بنتيجة 12-0 وعزز أماله في التأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب المقامة في بولندا.

في المقابل، أسقط تيموتي وايا المنتخب القطري في فخ الهزيمة الثالثة تواليا وأقصاهم من دور المجموعات في ثامن أيام البطولة.

المجموعة الثالثة

انفرد منتخب أوروجواي بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بفضل ثنائية في شباك نيوزيلاندا التي ظلت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

داروين نونيز سجل الهدف الأول للسيلسيتي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل من عمر اللقاء سجل براين روديجيز الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط من نزوله.

وفي لقاء الجريحين نجحت النرويج في سحق الهندوراس بنتيجة 12-0 لتحقق أكبر فوز منذ انتصار البرازيل الكاسح في نسخة 1997.

وسجل إيرلينج هالاند 9 أهداف في المباراة ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في مباراة واحدة.

وينتظر المنتخب النرويجي عدم تحقيق البرتغال أي نتيجة إيجابية والأمر ذاته لبنما من أجل التأهل بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط من أجل حجز البطاقة الأخيرة كأفضل مركز ثالث في البطولة.

المجموعة الرابعة

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب نتيجة أوكرانيا ونيجيريا، دانيلو سيكان تقدم مبكرا للأصفر والأزرق في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول تصدى الحارس الأوكراني أندري لونين لركلة جزاء انبرى لها محمد تيجاني.

اللاعب نفسه في الدقيقة 51 نجح في تسجيل هدف التعادل وهز شباك حارس ريال مدريد الإسباني من ركلة جزاء.

واستغل تيموتي وايا ابن الأسطورة الليبيرية جورج وايا خطأ دفاعي لمنتخب قطر وسجل هدفا رائعا في شباك قطر قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وفشل أليكسيس مانديز في تسجيل هدف الولايات المتحدة الثاني من ركلة جزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 88.

لتخرج قطر بدون رصيد من النقاط ودون تسجيل أهدافا لتتذيل ترتيب المجموعة الرابعة، وترفع أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط.

فيما تصدرت أوكرانيا الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 4 نقاط للنسور الخضر الذين حسموا تواجدهم في المركز الثالث والتأهل لربع النهائي ضمن أفضل الثوالث.

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