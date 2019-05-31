بالفيديو - قلب تأخره لفوز قاتل إيابا.. ريفر بليت بطلا لـ ريكوبا سود أمريكانا 2019‎

الجمعة، 31 مايو 2019 - 11:06

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت بطلا لريكوبا سودا آميريكانا

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطلا للقب ريكوبا سود أمريكانا 2019 على حساب أتليتكو باراناينسي البرازيلي بالفوز في الإياب بثلاثية دون رد.

ريفر بليت بطل كوبا ليبرتادوريس تأخر في مواجهة الإياب من بطل كوبا سود أمريكانا بهدف نظيف، ليأتي رده حاسما في الدقائق الأخيرة من مواجهة الإياب التي أقيمت بملعب مونيمنتال.

الشوط الأول من عمر اللقاء انتهى سلبيا، وانتظرت جماهير ريفر بليت حتى الدقيقة 65 لتسجل هدف التقدم والتعادل في مجموع اللقاءين.

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تقنية الفيديو أكدت أحقية الفريق الأرجنتيني في ركلة جزاء بعد لمسة يد من لاعبهم السابق لوتشو جونزاليس، انبرى لها إيجناسيو فيرنانديز فشل في إيداعها من المرة الأولى ليتابعها ويُسكن الكرة الشباك.

حاول لاعبو الفريق البرازيلي خطف هدف تعادل في الإياب ومن ثم انتزاع اللقب، لكن تألق الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني حال دون تسجيلهم هدفا.

ليخطف لوكاس براتو هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل من مرتدة سريعة، ويعزز ماتياس سواريز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل.

ليحتفل أنصار ريفر بليت في ملعب مونيمنتال باللقب القاري السادس لهم في السنوات الخمس الأخيرة تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني.

جاياردو أصبح المدير الفني الأكثر تتويجا بالألقاب مع الفريق الذي ارتدى قميصه كلاعب برصيد 10 ألقاب متفوقا على مواطنه رامون دياز مدرب بيراميدز الحالي برصيد 9 ألقاب.

كما أصبح المدير الفني الأكثر تتويجا بلقب ريكوبا سود أمريكانا برصيد 3 ألقاب.

ويظل بوكا جونيورز الأرجنتيني الغريم التقليدي لريفر بليت الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 4 ألقاب يليه ريفر بليت برصيد 3، ثم ساو باولو وإنترناسيونال وجريميو وأولمبيا وليجيا دي كويتو.

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