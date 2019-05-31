"فصل جديد في حياتي".. أنطونيو كونتي مديرا فنيا لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق لمدة 3 مواسم.

ويستهدف كونتي مواصلة التحرك للأمام وإعادة إنتر إلى قمة كرة القدم الأوروبية حسبما ذكر الموقع الرسمي للنيراتزوري.

وأعلن إنتر أمس رحيل المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي من تدريب النادي عقب أيام من إنهاء موسمه الثاني مع الفريق وقيادته للتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا باحتلال المركز الرابع.

ستيفن تشانج رئيس إنتر علق على تعيين كونتي مديرا فنيا " أنا متأكد من أن أنطونيو كونتي هو واحد من أفضل المدربين، متأكد من أنه سيساعدنا على تحقيق هدفنا والوفاء بمهمتنا، التي ظلت دائما كما هي، جعل هذا النادي واحدا من الأفضل في العالم مرة أخرى".

فيما قال كونتي على توليه المهمة الفنية "بدأ الآن فصلا جديدا في حياتي، أنا متحمس للغاية، من خلال عملي، سأحاول سداد كل الثقة التي وضعها الرئيس والمديرون لي، لقد اخترت إنتر بسبب النادي، وبسبب الأساس السليم للمشروع وطموحه، بسبب تاريخ إنتر، لقد أدهشني شفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى مكانها".

📃 | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) May 31, 2019

ووفقا للصحيفة الإيطالية "جازيتا ديللو سبورت" فأن كونتي سيتقاضى 11 مليون يورو كراتب لمدة 3 مواسم مع إنتر ليصبح أعلى مدرب في إيطاليا أجرا.

وسبق لكونتي أن درب يوفنتوس وقاده للعودة لمنصات التتويج بتحقيق 5 ألقاب منها 3 ألقاب للدوري الإيطالي، كما قاد المنتخب الإيطالي للوصول لربع نهائي يورو 2016.

وفي أولى تجاربه خارج إيطاليا قاد تشيلسي خلال موسمين لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وظل الإيطالي البالغ 49 عاما طيلة الموسم المنصرم بعيدا عن عالم التدريب بسبب شروط تعاقده مع تشيلسي.

وكانت مجموعة من جماهير يوفنتوس قد وقعت على عريضة تطالب فيها بنزع نجمة لاعبهم السابق من ملعب يوفنتوس ستيديوم نظرا لموافقته على تدريب الغريم التقليدي للسيدة العجوز.

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