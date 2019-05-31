مدير الكرة في الإنتاج: مختار مستمر معنا الموسم المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 - 02:28

كتب : FilGoal

مختار مختار - الإنتاج الحربي - الزمالك

لا يفكر مسؤولو نادي الإنتاج الحربي في أجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق.

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج "المدير الفني مختار مختار باق معنا في الموسم المقبل".

وأضاف مهدي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لقد اختار الكابتن مختار عدة لاعبين، وندرس سويا ضم بعض اللاعبين استعدادا للموسم الجديد".

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وأشار مدير الكرة بالإنتاج إلى أن التعادل مع الزمالك 1-1 أنصف فريقه بعد مشوار صعب هذا الموسم، ليضمن بقاءه في الدوري الممتاز.

وواصل "خضنا عدة مباريات صعبة في الفترة الأخيرة ضد المصري والإسماعيلي ثم الزمالك، ولم يحالفنا التوفيق في عدة مباريات أخرى، إلا أن اللاعبين كانوا رجالا، وحققنا المطلوب في النهاية".

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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