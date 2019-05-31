العشري: ما حدث يعد درسا قويا.. استمراري مع الحدود يتحدد بعد لقاء الزمالك

الجمعة، 31 مايو 2019 - 02:25

كتب : FilGoal

طارق العشري - إنبي - الزمالك

حذر طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود من تكرار الظروف التي مر بها الفريق هذا الموسم، ودفعته للهروب من الهبوط حتى الجولات الأخيرة من الدوري المصري.

وقال العشري بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 مساء الخميس "تعرضت لموقف صعب للغاية في آخر موسمين مع وادي دجلة ثم حرس الحدود".

وأضاف عبر قناة نايل سبورت: "فريق الحرس ولد عملاقا وما حدث له هذا الموسم يعد درسا للعمل بشكل جيد وضم لاعبين مميزين لتفادي هذا الموقف مجددا".

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وأشار: "لقد تنافسنا مع 10 أندية على النجاة من الهبوط، رغم أنها تصرف 3 أو 4 أضعاف ما نصرفه، ولكن ربنا ستر، لقد بذل اللاعبون أقصى جهدهم ولم يقصروا".

وأكد العشري: "لم أحسم أمر استمراري مع حرس الحدود للموسم المقبل سأفكر في الأمر بعد آخر مباراة لنا أمام الزمالك".

وأوضح "بقائي مع الحرس يحدده عوامل عديدة، سيرتي الذاتية تشير إلى أنني من المدربين القلائل الذين حققوا البطولات لا أريد أن أتولى فريقا يقال أنه هبط للدرجة الثانية".

وحذر طارق العشري في ختام تصريحاته "إنه درس قاس، وإذا لم نخطط من الآن للموسم الجديد ستكون الأمور بالغة الصعوبة".

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة لقاء الزمالك وحرس الحدود يوم الاثنين المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بينما حرس الحدود في المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة واقترب بشدة من البقاء في الدوري.

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