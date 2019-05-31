حرس الحدود يتعادل مع بيراميدز ويقترب بشدة من ضمان البقاء في الدوري

تعادل فريق حرس الحدود مع فريق بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة الـ 34 من الدوري المصري.

جولة ختامية بالنسبة لـ بيراميدز، بينما مازال يتبقى مباراة واحدة لـ حرس الحدود أمام الزمالك.

بيراميدز تقدم أولا بهدف ولا أروع من تسديدة على الطائر عن طريق إيريك تراوري في الدقيقة 29.

إلا أن حرس الحدود رفض الاستسلام للهزيمة ليدرك التعادل عن طريق إبراهيم جلال من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

حرس الحدود وصل للنقطة 37 واقترب بشدة من ضمان البقاء بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

أعلى رصيد من النقاط يصل له فريق بتروجت، صاحب المركز الـ 16 الذي يهبط للدرجة الثانية، هو 37 نقطة وهو عدد النقاط الحالي لفريق حرس الحدود.

فريق حرس الحدود سجل 29 هدفا وعليه 36 هدفا، بينما سجل فريق بتروجت حتى الآن 30 هدفا وعليه 43، وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا هذا الموسم.

بتروجت يتبقى له مواجهة المقاولون العرب، بينما يلعب حرس الحدود مع الزمالك.

وفي نفس صراع الهبوط، يلعب الاتحاد السكندري – 36 نقطة – مع سموحة الذي ضمن بشكل رسمي البقاء في الدوري.

3 فرق يمتلكون في رصيدهم 37 نقطة هم الأقرب بشدة للبقاء في الدوري، وهم حرس الحدود والجونة ووادي دجلة، وتبقى بطاقة الهبوط الأخيرة بين بتروجت والاتحاد السكندري.

بينما أنهى بيراميدز موسمه بـ 70 نقطة في المركز الثاني مؤقتا في انتظار لعب الزمالك لكل مبارياته.

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