الأهلي يُغرم رمضان صبحي وإسلام محارب بسبب ما بدر منهما

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على رمضان صبحي وإسلام محارب بسبب ما بدر منهما خلال المران.

وكشف عبد الحفيظ في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ النادي "العقوبة المالية جاءت وفقا للائحة وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق مسيرته على المستويات كافة".

ودخل رمضان وإسلام محارب في مشادة كلامية خلال التدريبات أدى إلى تدخل سيد عبد الحفيظ وتغريم الثنائي، حسبما أشار مراسل FilGoal.com.

ولعب رمضان صبحي 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

بينما شارك إسلام محارب في 9 مباريات في الدوري وصنع مرة ولم يسجل.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

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