حارس مالي يشترط اللعب كأساسي في أمم إفريقيا للسفر إلى مصر والمدرب يستبعده

لم يقبل تصريحاته. لم يقبل تهديداته، وقرر استبعاده. هنا نتحدث عن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي ورد فعله على شرط مامادو ساماسا حارس مرمى المنتخب.

القائمة الأولية لمنتخب مالي شهدت تواجد ثلاث حراس مرمى، من ضمنهم مامادو ساماسا ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لحارس مرمى فريق تروا الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية (ليج 2) في فرنسا.

الحارس المالي صاحب الـ 29 عاما اشترط ضمان اللعب كأساسي مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019، لكي يسافر رفقة بعثة الفريق إلى مصر، حسبما كشف موقع footmali المتخصص في أخبار المنتخب المالي.

المدير الفني لمنتخب مالي لم يتردد ولو لثانية واحدة في الرد على مامادو ساماسا، ليخبره "لا يوجد أي لاعب يضمن مركزه في المنتخب"، حسبما صرح المدرب.

محمد مجاسوبا مدرب المنتخب تحدث عن الواقعة مع (فوت مالي) قائلا: "مامادو تحدث معي وطلب مني الحصول على ضمانات للعب في أمم إفريقيا".

وأضاف "أخبرته بأنه لا يوجد أي عنصر من عناصر المنتخب يضمن مركزه في البطولة، ومن هنا أخبرني بأنه لن ينضم إلى بعثة المنتخب إلا إذا كان يضمن اللعب كأساسي في البطولة. وأنا اتخذت قراري".

مامادو ساماسا خارج قائمة مالي لأمم إفريقيا 2019.

المدرب لم يهدر الوقت ليقرر إبعاد مامادو من قائمته، وضم إبراهيم مونكورو حارس مرمى مازيمبي بدلا منه في القائمة.

إبراهيم مونكورو صاحب الـ 29 عاما تحدث عقب قرار المدرب بضمه لقائمة المنتخب قائلا: "يا له من فخر أن تُساعد منتخب بلادك".

وظهر مامادو ساماسا في 36 مباراة في الموسم الفرنسي الذي انتهى الأسبوع قبل الماضي، واهتزت شباكه 29 مرة.

مع منتخب مالي، لعب مامادو 14 مباراة وكان الظهور الأخير أمام السنغال في مباراة ودية في الـ 26 من شهر مارس الماضي، كما أنه شارك في لقاء وحيد في تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة.

على الجانب الآخر لم يشارك إبراهيم مونكورو في أي مباراة دولية مع المنتخب.

الحارس الأساسي لمنتخب مالي هو دجيجي ديارا الذي يلعب في صفوف ستاد مالي، وشارك في 19 مباراة مع المنتخب.

ديجيجي ديارا لعب أساسيا مع مالي في 4 مباريات من أصل 6 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا، إلى 3 مباريات من تصفيات الوصول لكأس العالم أيضا.

ظهور ديجيجي الأخير مع مالي كان أمام السنغال في اللقاء الودي الأخير.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات تونس وموريتانيا وأنجولا.

منتخب مالي يبدأ مهمته بمواجهة موريتانيا في الـ 24 من شهر يونيو ثم تونس ثم أنجولا.

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