بالفيديو - جيرو يسخر من أرسنال بعد إسقاطه في نهائي الدوري الأوروبي

الخميس، 30 مايو 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

تشيلسي

سخر أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي من أرسنال فريقه السابق بعد فوزه على الأخير يوم الأربعاء بنتيجة 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي.

وقام جورجينيو بتصوير زملائه في حافلة الفريق بعد المباراة وظهر جيرو قائلا:"شكرا أرسنال".

ولعب جيرو في أرسنال 6 مواسم قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي.

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وشارك الفرنسي في 45 مباراة بالموسم الحالي وسجل 13 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 32 عاما الهدف الأول لتشيلسي في النهائي في الدقيقة 49 وأرسل تمريرة حاسمة لإدين هازارد ليسجل الأخير الهدف الرابع في الدقيقة 72.

جيرو تشيلسي أرسنال

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