تقرير: راموس يتراجع عن الانتقال إلى الصين

تراجع سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد عن الانتقال إلى الدوري الصيني ليقرر الاستمرار مع الملكي بحسب تقارير.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان راموس قد طلب من رئيس النادي فلورنيتنو بيريز الرحيل بعدما تلقى عرضا من الصين، إلا أن الرئيس رفض رحيل قائد الملكي، حسبما كشف بيريز بنفسه.

وقال تقرير لبرنامج Deportes Cuatro إن صاحب الـ33 عاما غيّر من موقفه بعد جلسة مع رئيس النادي بيريز وبعدما تحدث مع إداريين في النادي، ومقربين منه.

وأوضح البرنامج أنه بعد فترة من التفكير قرر راموس أنه من الأفضل بالنسبة له على الصعيد الرياضي الاستمرار كقائد للبيت الأبيض.

والدولي الإسباني سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستقبله مع فريق العاصمة الإسبانية، ولشرح الخلاف الذي حدث، وهو ما أكده النادي رسميا.

ولم يعرض النادي أي عقد لتجديد تعاقد راموس الذي جدد تعاقده لآخر مرة في 2015 والذي يمتد لصيف 2021.

وكان بيريز قد اعترف في تصريحات سابقة أن راموس لديه عرضا من الصين لكن بالانتقال بدون مقابل. (طالع التفاصيل).

وخاض راموس 42 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية منذ صيف 2005 ليكمل 14 موسما مع النادي الملكي، حقق خلالها 20 لقبا.

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