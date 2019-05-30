بالفيديو - أبو تريكة يكشف: لاعبون كثر بكوا عشية مواجهة الكاميرون في 2008

هي ربما أفضل بطولة قدمها منتخب مصر عبر تاريخه في كأس إفريقيا 2008، ولأن اللقب كان قريبا جدا بعد صفع كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، اختلطت مشاعر لاعبي الفراعنة عشية المواجهة النهائية.

محمد أبو تريكة، أحد نجوم جيل مصر المتوج بكأس إفريقيا 2006 و2008، يروي في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports ما دار بين اللاعبين في غرفته عشية مباراة الكاميرون.

كيف الروح المعنوية كانت مرتفعة جدا قبل المواجهة النهائية أمام رفاق صامويل إيتو.

المباراة التي حسمها هدف لا ينسى سجله أبو تريكة في شباك كارلوس كاميني في غانا.

كان لقبا لا ينسى للفراعنة، توجوا للمرة الثانية على التوالي وللمرة السادسة في تاريخهم.

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