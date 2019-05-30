بالفيديو - ميدو: كبار المنتخب هم سبب خروجه المبكر في كأس إفريقيا 2004

الخميس، 30 مايو 2019 - 17:47

كتب : نادر عيد

مصر

فوز على زيمبابوي أعقبه خسارة أمام الجزائر ثم التعادل مع الكاميرون أعاد منتخب مصر بخفي حنين من تونس بعد مشاركة ضئيلة في كأس إفريقيا انتهت عند الدور الأول.

كان أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر آنذاك، يروي في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports رأيه في الوداع المبكر للفراعنة.

يسترجع ما جرى في تونس قائلا "إن المتربصين به حملوه فشل منتخب مصر في البطولة".

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سجلت مصر 3 أهداف فقط في البطولة، أحرزها تامر عبد الحميد ومحمد بركات وأحمد بلال.

شارك ميدو في المباريات الثلاث التي جمع فيها الفراعنة 4 نقاط.

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