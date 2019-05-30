جيرارد: كفة ليفربول سترجح في نهائي دوري الأبطال

يتوقع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول أن ترجح كفة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بمدريد.

وقال جيرارد في تصريحات لموقع ليفربول: "الوصول للنهائي في موسمين متتاليين يُعد إنجازًا ضخمًا. البعض يقللون من إمكانيات يورجن كلوب كمدرب، والحقيقة أن الفريق لم يصل إلى نهائي دوري الأبطال منذ عام 2007 قبل مجيئه إلى النادي".

وأردف "الآن الفضل يعود لكلوب أولًا، لقد عاد ليفربول بين مصاف أفضل الأندية في العالم وأصبح ينافس أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، وجميعنا شاهدنا المباراة الأخيرة التي فاز الفريق فيها على برشلونة بنتيجة 4-0".

وأوضح بطل دوري أبطال أوروبا 2005 "من الصعب الحُكم على المباراة النهائية، ولكن إذا قدم الفريقان أفضل ما لديهم، فأعتقد أن كفة ليفربول هي التي سترجح في النهاية".

وأكمل جيرارد، والذي بدأ رحلته في عالم التدريب مع أكاديمية ليفربول عام 2017: "لقد جلست مع كلوب أكثر من مرة. إنه كالكتاب المفتوح ويقوم بدعوتي كثيرًا للحديث معه، وأنا سعيد جدًا بذلك. أستطيع أن أتصور أن اللعب تحت قيادته كان سيكون أمرًا رائعًا. لم أحظ بفرصة اللعب تحت إمرته، ربما بسبب تقدمي في العمر، ولكنني أحسد لاعبي ليفربول الحاليين على تواجدهم في فريق يدربه كلوب".

النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.















































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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