خاص خبر في الجول – طاقم تحكيم يوناني للقاء الزمالك والإنتاج الحربي

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:42

كتب : وليد الحسيني محرر FilGoal.com

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تلقى الزمالك إخطارا رسميا يوم الأربعاء من قبل اتحاد الكرة أخطره فيه بتعيين طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراته أمام الإنتاج الحربي.

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com فضل عدم ذكر اسمه إن النادي تلقى بالفعل الإخطار بعدما سدد النادي الرسوم المالية الخاصة باستقدام الطاقم الأجنبي.

وتابع "كل المباريات المقبلة للفريق في الدوري ستكون كذلك بحكام أجانب".

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ولم يكشف الخطاب عن اسم طاقم التحكيم الأجنبي في انتظار الإعلان الرسمي من قبل لجنة الحكام.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي اليوم الخميس في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 31 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

أما الإنتاج فيحتل المركز الـ12 برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

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الزمالك الإنتاج الحربي في الدوري

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