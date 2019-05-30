ساري يصف كيف تحول موسم تشيلسي من جيد إلى استثنائي.. ويوضح مستقبله‎

وصف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي تحول موسم تشيلسي من جيد إلى استثنائي عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ونجح تشيلسي في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية بالتفوق على أرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف في النهائي المقام بأذربيجان.

وتحدث ساري عن موسمه مع البلوز عبر سكاي إيطاليا "قدمنا موسم جيد لأننا حجزنا مقعدا في دوري الأبطال عبر الدوري الإنجليزي وهي مهمة غير سهلة نظرا للمستوى العالي، وصلنا لنهائي كأس الرابطة بعد التفوق على توتنام وليفربول والخسارة من مانشستر سيتي بركلات الترجيح".

وتابع "حققنا 12 فوزا و3 تعادلات وسجلنا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الأوروبي، بعد الليلة موسمنا تحول من جيد لاستثنائي، ليس من السهل القدوم والتأقلم سريعا مع دوري صعب، كانت لدي بعض المشاكل لكن منذ فبراير تغيرت الأمور قد أكون تغيرت أيضا لكن أشعر أن هذا الفريق ملكي".

وعن مستقبله التدريبي "في العشرين يوما الماضية الصحف قالت أنني ذهاب لروما وميلان ويوفنتوس وأنا اقرأ الصحف وهذا لا يشكل فارق".

وكانت جماهير نابولي قد طلبت من ساري رفض تدريب يوفنتوس من خلال لافتات فرد قائلا: "أنا ممتن لتهنئة جماهير نابولي لي، هم يعملون كم أحبهم ورحلت خارج إيطاليا بعد نهاية الموسم الماضي لتفادي تدريب نادي إيطالي آخر مباشرة".

ونجح ساري في تحقيق 40 فوزا خلال 63 مباراة أدارها فنيا الموسم الحالي بقميص تشيلسي في جميع المسابقات.

رفع ساري أول لقب في مسيرته التدريبية التي امتدت 29 عاما، بالفوز بلقب الدوري الأوروبي والذي قد يكون الأخير له مع تشيلسي في ظل التقارير التي تشير لقرب رحيله في الأونة الأخيرة.

طالع أيضا

بالفيديو – 16 دقيقة تكسي لندن بالأزرق.. تشيلسي يقتل حلم أرسنال برباعية

هازارد يعلنها: أعتقد إنه الوداع لتشيلسي.. حان وقت تحد جديد

روبيرتسون: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي

مدغشقر المنتخب وليس الفيلم.. أو أندريانامبوينيميريناتومبوكويندريندرا

ليون يشكر تشيلسي.. اكتمال مقاعد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020