هل بات انضمام جريزمان لـ برشلونة في خطر؟ ماركا: بارتوميو يتراجع عن إتمام التعاقد

الخميس، 30 مايو 2019 - 15:34

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

يبدو أن هناك جديدا فيما يتعلق بإمكانية انضمام أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد إلى صفوف برشلونة، فبعدما أشارت التقارير إلى شبه انتهاء الصفقة، ظهر جديد على السطح.

جريزمان أعلن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد لتشير أغلب التقارير إلى أن برشلونة الوجهة الأقرب، ولكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني قد يتراجع.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن بارتوميو لا ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع الروخيبلانكوس والبالغ 120 مليون يورو.

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رئيس البلاوجرانا أوقف عملية التفاوض ولم يعد يعتبر شراء جريزمان أولوية بحسب مصادر في النادي نقلت عنهم ماركا، والعديد من العوامل دفعته إلى ذلك.

أولا: زيادة قيمة الصفقة إلى 120 مليون يورو بعدما كانت 100 مليون يورو الموسم الماضي قبل أن يتراجع جريزمان نفسه عن الإتمام، بجانب راتب اللاعب الكبير والذي سيصل إلى 17 مليون يورو سنويا.

ليس ذلك فقط، ماركا أوضحت أن استقدام جريزمان لم يعد يحظى بتعاطف ودعم لاعبي برشلونة بعدما رفض الفرنسي فرصة التواجد معهم الموسم الماضي.

وانضم جريزمان إلى أتليتكو مدريد قادما من ريال مدريد سوسيداد عقب كأس العالم 2014.

ولعب أنطوان 48 مباراة هذا الموسم بقميص أتليتكو مدريد، ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 10 أهداف.

وبشكل عام، شارك جريزمان مع أتليتكو في 257 مباراة ونجح في تسجيل 133 هدفا وصناعة 50.

ورفع أنطوان 3 ألقاب مع أتليتكو مدريد. حصد لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، إلى جانب كأس العالم 2018 رفقة فرنسا.

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