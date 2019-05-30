روما ينأى بنفسه من الخطاب المزعوم عن رغبة دي روسي في رحيل توتي

الخميس، 30 مايو 2019 - 15:22

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

ينأى نادي روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي بنفسه من الخطاب المزعوم تسريبه من مدرب اللياقة البدنية السابق والذي يفيد برغبة دانييلي دي روسي استبعاد فرانشيسكو توتي من النادي.

وكانت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالي قد نشرت خطاب من البريد الإلكتروني لـ إد ليبي مدرب اللياقة البدنية السابق في روما.

وكشف الخطاب أن دي روسي قد دعا بجانب إدين دجيكو وكوستاس مانولاس وألكسندر كولاروف رحيل أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني والمدير الرياضي مونشي وأيضا رحيل فرانشيسكو توتي.

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وأفاد الخطاب أن دي روسي والثلاثي الآخر يشعر بعدم الارتياح لوجود أيقونة النادي في غرفة الملابس.

ومن جانبه كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن شعور دي روسي بصدمة شديدة من التقرير المنشور ويبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤلفي تلك الواقعة.

وأصدر نادي روما بيانا رسميا "يريد نادي روما أن ينأى بنفسه عن التقرير المطبوع في صفحات ريبوبليكا اليوم".

وتابع "على عكس سياسة النادي المعتادة، بعدم التعليق على الشائعات في وسائل الإعلام، ولكن من أجل حماية الأفراد المذكورين في التقرير يود النادي أن يؤكد أنه غير مسؤول عن الآراء التي يتم التعبير عنها من أجل تقديم صورة مضللة ومنفصلة تماما عن الواقع".

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