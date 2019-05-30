الظاهرة رونالدو: أحب صلاح وهازارد ومبابي.. والدوري الإسباني أقوى من الإنجليزي

قال الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل السابق إن الدوري الإنجليزي ليس أقوى من نظيره الإسباني، وعبر عن إعجابه بنجمنا المصري محمد صلاح.

الظاهرة رونالدو هو أحد أعظم من لمس كرة القدم في العصر الحديث، ويملك حاليا نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

وأوضح رونالدو في تصريحات لجريدة آس: "ليس واضحا إن كان الدوري الإنجليزي أفضل من الدوري الإسباني، ربما عائدات البث التي تحصل عليها الأندية أكثر هناك، لكن أفضل اللاعبين يتواجدون في الليجا، أو على الأقل معظمهم".

وأضاف عند سؤاله عن لاعبيه المفضلين "ليونيل ميسي بالطبع هو رقم واحد، إنها موهبة سنحتاج إلى 20 أو 30 عامًا لرؤية شيء مماثل".

وواصل لاعب برشلونة وريال مدريد وإنتر السابق "أحب أيضا محمد صلاح وإيدن هازارد ونيمار وكيليان مبابي".

على الرغم من وجود 4 فرق من الدوري الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا، يصر رونالدو على أن إسبانيا تقدم أفضل منتج كروي في دوريها.

تشيلسي انتصر على أرسنال وحقق لقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

بينما يتصارع ليفربول وتوتنام على لقب دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.















































































نهائي الأبطال على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه ماوريتسيو بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

اقرأ أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. صامويل أفوم: لم أهرب وتراجع الدوري المصري سبب رفضي الأهلي والزمالك

غينيا.. الإنجازات لا تُحقق بالسجن والتعذيب

هل اقترب كونتي؟ رسميا - إنتر يعلن رحيل سباليتي

ساري يصف كيف تحول موسم تشيلسي من جيد إلى استثنائي.. ويوضح مستقبله‎

خبر في الجول – طاقم تحكيم يوناني للقاء الزمالك والإنتاج الحربي