14 ساعة لتغطية نهائي دوري الأبطال في beIN

الخميس، 30 مايو 2019 - 14:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد - يوفنتوس - دوري أبطال أوروبا

قررت شبكة beIN Sports تخصيص 14 ساعة لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام يوم السبت والذي يخوضه الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد.

التغطية تبدأ على قناة beIN 1 في الساعة 11 صباحا وتنتهي في الواحدة من صباح يوم الأحد.

وفيما يلي نستعرض خطة beIN Sports لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام.

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beIN Sports تعرض فيلمين تسجيليين عن محمد صلاح مدرب جولدن ستيت: ما فعله صلاح ليس بالأمر الهين في مصر.. وشجعت ليفربول بسببه قائد ليفربول: الراحة الطويلة عقب نهاية الموسم ستفيدنا في نهائي الأبطال قائد ليفربول: سنبذل قصارى جهدنا للخروج من نهائي دوري الأبطال كفائزين

11:00 صباحا: ملخص مدته 30 دقيقة لمباراة توتنام وليفربول في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

11:30 صباحا: ملخص مدته 30 دقيقة لمباراة توتنام وليفربول في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

12:00 ظهرا: عرض الفيلم التسجيلي "محمد صلاح.. الميلاد والنشأة" سيناريو وإخراج محمد فوزي، ويتحدث عن محمد صلاح بعيدًا عن كرة القدم، وارتباطه بقريته "نجريج" والأعمال الخيرية التي يقوم بها، إلى جانب كشف بعض المواقف الشخصية والإنسانية عنه.

12:30: مجلة دورى الأبطال.

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