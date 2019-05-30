14 ساعة لتغطية نهائي دوري الأبطال في beIN

قررت شبكة beIN Sports تخصيص 14 ساعة لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام يوم السبت والذي يخوضه الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد.

التغطية تبدأ على قناة beIN 1 في الساعة 11 صباحا وتنتهي في الواحدة من صباح يوم الأحد.

وفيما يلي نستعرض خطة beIN Sports لتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام.

11:00 صباحا: ملخص مدته 30 دقيقة لمباراة توتنام وليفربول في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

11:30 صباحا: ملخص مدته 30 دقيقة لمباراة توتنام وليفربول في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

12:00 ظهرا: عرض الفيلم التسجيلي "محمد صلاح.. الميلاد والنشأة" سيناريو وإخراج محمد فوزي، ويتحدث عن محمد صلاح بعيدًا عن كرة القدم، وارتباطه بقريته "نجريج" والأعمال الخيرية التي يقوم بها، إلى جانب كشف بعض المواقف الشخصية والإنسانية عنه.

12:30: مجلة دورى الأبطال.

مزيد من التفاصيل ومعرفة توقيت عرض التغطية.. ادخل إلى في الفن

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