كلوب: رغم غياب صلاح وفيرمينو كنا كالأسود الجائعة التي لم تأكل منذ 8 أسابيع

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فريقه بالأسود الجائعة التي لم تأكل أي شيء منذ 8 أسابيع في غياب محمد صلاح وروبرتو فيرمنيو في المواجهة التاريخية ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول خسر بثلاثية نظيفة في كامب نو قبل أن يعود بشكل تاريخي في لقاء الإياب ويفوز برباعية دون مقابل في ظل غياب صلاح وفيرمينو، ليتأهل لملاقاة توتنام في النهائي يوم السبت.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه "أردنا الاستفادة مما حدث في برشلونة. بعد ذلك، كان علينا مواجهة نيوكاسل في الدوري، وهو فريق قوي وعنيد، وبعدها كان أمامنا يومين فقط للاستعداد لمباراة أنفيلد".

وأضاف "كنا نعلم أننا سيتعين علينا خوض المباراة بدون فيرمينو وصلاح، وهذا لا يساعدنا كثيرًا بالتأكيد، ولكننا لم نشك ولو للحظة في قدراتنا كفريق".

وأردف المدرب الألماني "كنا ندرك مدى صعوبة المهمة، وأن البعض كان يراها مستحيلة. من جانبنا، لم نرها مستحيلة، وهذا كان الدافع وراء بذل أقصى ما لدينا في المباراة".

وأتم "بالنسبة لي، أظهرت بداية المباراة كيف ستسير الأمور بنسبة كبيرة. لقد مرر لاعبو برشلونة الكرة إلى الخلف وقمنا بالضغط عليهم بكل قوة. آنذاك، شبهت لاعبي ليفربول بالأسود الجائعة التي لم تأكل أي شيء منذ 8 أسابيع! وقتها شعرت أننا حققنا بداية جيدة وأننا ربما تكون أمامنا فرصة حقيقية في العودة في النتيجة".















































































النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه ماوريتسيو بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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