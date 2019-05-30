beIN Sports تعرض فيلمين تسجيليين عن محمد صلاح

الخميس، 30 مايو 2019 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح

في إطار تغطية شبكة beIN Sports لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام، يوم السبت المقبل 1 يونيو، تعرض القناة فيلمين تسجيليين عن محمد صلاح مهاجم منتخب مصر، الذي يشارك في نهائي البطولة مع فريقه، للعام الثاني على التوالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

تغطية شبكة beIN Sports لنهائي دوري أبطال أوروبا تبدأ في الحادية عشر من صباح السبت وتستمر لمدة 14 ساعة عبر شاشة beIN 1، وخلالها يُعرض الفيلم التسجيلي "محمد صلاح.. الميلاد والنشأة" سيناريو وإخراج محمد فوزي.

كما تعرض القناة الفيلم التسجيلي "محمد صلاح.. مسيرة تألق بانتظار التتويج"، سيناريو وإخراج محمد فوزي، ويتناول مسيرة محمد صلاح مع كل الأندية والمنتخبات التى لعب لها حتى الآن.

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محمد صلاح

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