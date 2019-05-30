قائد ليفربول: سنبذل قصارى جهدنا للخروج من نهائي دوري الأبطال كفائزين

يعلم جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه يحتاج لبذل قصارى جهده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام الذي وصفه بالخطير.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بمدريد.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن توتنام فريق خطير للغاية، بالطبع. إنه فريق جيد جدًا، ولا يمكنك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم تكن فريقًا جيدًا والفرق التي اخرجوها من المسابقة كانت عالية الجودة، لذلك نحن نعرف أنهم فريق جيد جدا".

وأضاف "لديهم مدرب جيد بالفعل، لذا فهم منافس خطير. في المباريات التي لعبناها ضدهم، يمكنك أن تشعر أنهم فريق جيد مع الكرة وبدونها، لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية، كما تتوقع في دوري الأبطال".

وواصل "لا يوجد شيء سهل على الإطلاق، وأنا متأكد من أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للفوز وكذلك سنقوم بذلك. أنا متأكد من أنها ستكون مباراة جيدة ومثيرة وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا سوف نخرج من هذا الملعب كفائزين".

وأتم هندرسون "هكذا هي كرة القدم، فريقان يقدمان كل شيء. لقد نجحنا في الوصول إلى النهائي. الأداء والروح والقلب اللذان أظهرهما الفريقان للوصول إلى هناك أعتقد أنه رائع. ستكون مباراة مثيرة، وكما أقول، سنفعل كل شيء وسنقدم كل شيء للتأكد من خروجنا من الملعب بالكأس".















































































النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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