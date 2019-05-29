هازارد يعلنها: أعتقد إنه الوداع لتشيلسي.. حان وقت تحد جديد

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 23:09

كتب : رامي جمال

أرسنال - تشيلسي - نهائي الدوري الأوروبي

أعلن إدين هازارد نجم تشيلسي رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري وبعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وسجل هازارد هدفين من أصل أربعة فاز بهما تشيلسي على أرسنال اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي في الملعب الأوليمبي بباكو في أذربيجان.

وقال هازارد عقب المباراة: "أعتقد إنه وقت الوداع لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أي شيء".

وواصل اللاعب البلجيكي "حان وقت خوض تحد جديد في مسيرتي".

وتابع هازارد "كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وحققت ذلك مع أحد أكبر الأندية في العالم لسبع سنوات".

وأتم "اتخذت قراري منذ أسبوعين والآن الأمر يعتمد على الناديين وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".

يذكر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أبدى قبل أيام إعجابه الشديد باللاعب البلجيكي كما ربطت التقارير الصحفية هازارد بالانتقال للفريق الملكي الصيف الجاري.

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