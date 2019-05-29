بالفيديو – 16 دقيقة تكسي لندن بالأزرق.. تشيلسي يقتل حلم أرسنال برباعية

الصراع على شعار "فخر لندن" مستمر بين أرسنال وتشيلسي ولكن اليوم سيكتسبه الزٌرق بجدارة ليكتسي لون العاصمة الإنجليزية بلونه.

تشيلسي يدمر أرسنال بأربعة أهداف لهدف ويتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

والتقى الفريقان في اليوم الأربعاء في الملعب الأولمبي بباكو في أذربيجان في المباراة النهائية.

افتتح أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 49 وأضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل إدين هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وقلص أليكس أيووبي النتيجة لأرسنال بهدف في الدقيقة 69.

ولكن رد هازارد بهدف ثاني شخصي له ورابع لتشيلسي سريعا جدا في الدقيقة 72.

وأصبح ذلك اللقب هو الأوروبي السادس في تاريخ تشيلسي بعد مرتين لكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للسوبر الأوروبي، ولقب سابق في الدوري الأوروبي.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند بطولة أوروبية وحيدة كانت كأس الكؤوس الأوروبية.

كما أصبح تشيلسي أول فريق في القرن الحالي يتوج بالبطولة بمسماها القديم والجديد دون أي هزيمة منذ دور المجموعات حتى نهائي.

وبذلك سيلعب أرسنال في الدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي بعدما لم يستطع اقتناص اللقب الأوروبي.

أما تشيلسي فسبق وضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الإنجليزي بعدما احتل المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مدرب أرسنال أوناي إيمري نهائي الدوري الأوروبي بعدما توج به ثلاث مرات سابقة مع إشبيلية.

أما هذا اللقب فهو الأول لمدرب تشيلسي ماوريسيو ساري مع الفريق اللندني، والأول له في مسيرته بشكل عام.

وبذلك استمرت لعنة أرسنال أمام الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية إذ إنه في 6 مواجهات سابقة تعادل في 2 وخسر 4 ولم يتأهل في أي مرة أو يتوج بلقب.

أما تشيلسي فلم يخسر سوى 4 مرات أمام الفرق الإنجليزية في 18 مواجهة من ضمنهم مباراة أرسنال التي فاز بها اليوم.

وسبق والتقى الفريقان في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي موسم 2003-2004 وفاز تشيلسي آنذاك.

وكانت تلك المباراة هي الأخيرة لحارس أرسنال بيتر تشك في الملاعب بعدما أعلن اعتزاله رسميا في وقت سابق.

فرصة مهدرة من أرسنال

ضغط أرسنال بقوة مع بداية المباراة وأهدر أوباميانج فرصة هدف محقق بعد أربع دقائق.

وطلب لاكازيت الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعد إعاقته من قبل حارس تشيلسي كيبا لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 28 سدد تشاكا كرة قوية جدا بيمناه لكن تسديدته مرت أعلى تشيلسي بقليل.

ورد تشيلسي بتسديدة زاحفة من جيرو لكن بيتر تشك تصدى له.

تشيلسي ينهي كل شيء في 16 دقيقة

بداية الشوط الثاني كانت مغايرة تماما عن الأول وضغط تشيلسي بقوة وفي الدقيقة 49 أرسل إيمرسون عرضية رائعة حولها جيرو برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزرق.

وفي الدقيقة 60 مرر هازارد بينية رائعة إلى بيدرو ليسدد في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لتشيلسي.

وعقب خمس دقائق فقط أعاق ميتيلايند نايلز نظيره جيرو ليحصل الأخير على ركلة جزاء لتشيلسي حولها هازارد بنجاح ويعلن عن الهدف الثالث للزرق.

وفي الدقيقة 69 قلص البديل أليكس أيووبي النتيجة لأرسنال بتسجيله لهدف أول بتسديدة صاروخية.

ولكن ثلاث دقائق فقط كانت كافية ليسجل هازارد هدفا ثانيا له ورابعا لتشيلسي.

حاول أرسنال تقليص النتيجة فيما تبقى من عمر المباراة لكنه فشل لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بأربعة أهداف لهدف.