تشيك: أرسنال سيعود أقوى ولست نادما على مسيرتي‎

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:27

كتب : إسلام أحمد

أوليفييه جيرو يحتفل بهدفه في أرسنال

أبدى بيتر تشيك حارس أرسنال أسفه على ضياع لقب الدوري الأوروبي لصالح تشيلسي بالخسارة في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف.

وقال الحارس التشيكي عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "أنا فخور بنفسي وبالطريقة التي لعبت بها اليوم، فأن تكون مباراتك الأخيرة نهائي يكون هناك الكثير من الضغط والتكهنات".

وتابع "عليك تقديم الأداء وعليّ القول أنني قدمت كل شيء استطيع فعله، واستطيع النظر للخلف دون ندم، لقد عملنا جيدا هذا العام من أجل إنهاء الموسم بدون لقب، تلك المجموعة لا تستحق هذا نظرا للجهد المبذول هذا الموسم".

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وأكمل "من السهل القول أننا أنهينا الموسم دون ألقاب لكنني متأكد من أن الفريق سيعود أقوى الموسم المقبل".

وعن مستقبله "لقد قلت أنني أريد حمل لقب ومن ثم سأفكر حتى 30 يونيو، أنا لاعب لأرسنال".

الحارس البالغ 37 عاما كان قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير معلنا اعتزاله عقب نهاية الموسم لينهي مسيرة حافلة حقق خلالها 19 لقبا رفقة تشيلسي وأرسنال.

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