بالفيديو – شاهد فرحة عارمة لحظة تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي

صدمة لاعبو أرسنال في تسلم ميداليات المركز الثاني وفرحة عارمة من لاعبي تشيلسي أثناء تسلمهم للقب الدوري الأوروبي.

وفاز تشيلسي على أرسنال بأربعة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في الملعب الأوليمبي بباكو في أذربيجان ليتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وأصبح ذلك للقب هو الأول لمدرب تشيلسي ماوريسيو ساري خلال مسيرته التدريبية.

وفشل أرسنال بذلك في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.





































































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