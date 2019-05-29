بالفيديو – من كان يضرب لهم لا يسلمون اليوم من ضرباته.. جيرو يهز شباك أرسنال

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو يحتفل بهدفه في أرسنال

"ظهر مدفعهم سلاحهم قوتهم لكن مع تغيير الاتجاه من كان يضرب لهم لا يسلمون اليوم من ضرباته ولكن في الاتجاه المعاكس" هكذا علق فهد العتيبي قبل سنوات على هدف روبن فان بيرسي في أرسنال واليوم لم ينج المدفعجية من ضربة جديدة من أحد لاعبيهم السابقين.

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي يدك مرمى أرسنال بهدف جميل في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويلتقي أرسنال وتشيلسي اليوم الأربعاء في الملعب الأولمبي بباكو في نهائي الدوري الأوروبي.

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وفي الدقيقة 49 أرسل إيمرسون عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء أرسنال حولها جيرو برأسية قوية في الشباك.

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