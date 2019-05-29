بالفيديو – صاروخ تشاكا كاد يدمر تشيلسي.. وتشك ينقذ أرسنال

كاد جرانيت تشاكا لاعب خط وسط أرسنال يدمر مرمى تشيلسي بهدف صاروخي في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويلتقي أرسنال وتشيلسي اليوم الأربعاء في الملعب الأوليمبي بباكو في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 27 تسلم تشاكا الكرة أمام منطقة جزاء تشيلسي وأطلق صاروخا بيمناه لكن الكرة مرت أعلى مرمى الزُرق بقليل.

وظل تشيلسي هادئا إلى أن جاء رده في الدقيقة 38 بجملة سريعة وصلت في النهاية الكرة إلى أوليفييه جيرو.

وسدد جيرو كرة زاحفة بيسراه تصدى لها بيتر تشك لينقذ مرمى أرسنال.

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