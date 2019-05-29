تشكيل نهائي الدوري الأوروبي - أوباميانج ولاكازيت يتحديان تشيلسي والنني احتياطي

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

لاكازيت - أوباميانج - أرسنال - فالنسيا

يهاجم أوناي إيمري فريق تشيلسي بالثنائي الخطير بيير ايمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومن ورائهما ميسوت أوزيل.

ويواجه أرسنال الذي يقوده الإسباني فريق تشيلسي يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان.

ويجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال في المباراة.

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والمباراة لا يسعى أرسنال للفوز بها من أجل تتويج قاري فحسب، بل لأن الانتصار فيها يمنحه المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

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