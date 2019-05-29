رمضان صبحي وعمر صلاح يقودان منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان وفلسطين

اختار شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي 30 لاعبا لينضموا إلى معسكر الفريق الذي يبدأ بعد أيام ويخوض 3 مواجهات ودية أمام أوزبكستان وفلسطين.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام مضيفه أوزبكستان مباراتين وديتين في 9 و11 يونيو ويواجه فلسطين في 16 يونيو.

ورمضان صبحي لاعب الأهلي وعمر صلاح حارس الزمالك على رأس قائمة الفريق التي ضمت أيضا محمد صادق وعبد الرحمن مجدي لاعبي الإسماعيلي وكريم العراقي لاعب المصري وناصر ماهر وصلاح محسن لاعبي الأهلي ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة.

وتستضيف مصر كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 8 نوفمبر المقبل والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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