تقرير - توتنام تقدم بعرض لضم لو سيلسو.. وبيتيس يصمم على الشرط الجزائي

تقدم نادي توتنام بعرض لضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وقال التقرير إن توتنام تقدم بعرض بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإسباني طلب الحصول على مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيتيس قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2018 معارا مع أحقية الشراء بمبلغ 22 مليون يورو.

وفعل بيتيس بند أحقية الشراء في عقد اللاعب الأرجنتيني خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك لو سيلسو خلال الموسم المنصرم في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6 آخرين.

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