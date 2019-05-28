خاص المنياوي لـ في الجول: مستمرون مع الإسماعيلي طالما رأت الإدارة حاجة الفريق لنا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 21:36

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

قال صبرى المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إنه ومعه محمود جابر المديرالفني المؤقت للفريق وعطيه صابر المدرب مستمرون الموسم القادم طالما رأت إدارة النادي ذلك.

الثلاثي تولى مهمة إدارة الفريق خلفا للمقدروني سيدومير يانيفسكي الذي قررت الإدارة عدم استمراره مع تراجع النتائج.

وتابع المنياوي لـFilGoal.com "نحن تحت أمر النادي لو كان الفريق في حاجة لاستمرارنا حتى ولو لدقيقة واحدة".

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وأنهى تصريحاته موضحا "خطوات الإعداد والاستعداد للموسم الجديد سوف يتم البدء فيها بعد نهاية فترة الراحة التي تستمر لمدة 15 يوما".

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع مضيفه الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ13.

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