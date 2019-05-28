كشف مصدران داخل اتحاد الكرة عن اتجاه لإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، في بداية الموسم المقبل.

وبالتالي، حسبما أوضح المصدرين لـFilGoal.com، يفتتح الموسم المقبل ببطولة الكأس الخاصة بالموسم الحالي في منتصف سبتمبر المقبل.

وبحسب هذا الاتجاه، ينطلق الدوري المقبل بعد الانتهاء من بطولة كأس مصر.

وتأهل بتروجت والاتحاد السكندري لنصف نهائي المسابقة، في انتظار مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة في ربع النهائي.

وكذلك، ينتظر حرس الحدود الأهلي أو بيراميدز في ربع النهائي.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر بعد تغلبه على سموحة في الموسم الماضي.

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