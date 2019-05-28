"سيساعدنا بعد موسم سيء".. رسميا - مارسيليا يعين بواش مدربا له

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 16:37

كتب : FilGoal

فيلاش بواش

أعلن نادي أوليمبك مارسيليا رسميا عن تعيين أندري فيلاش بواش كمدرب له بعقد يمتد لعامين على أن يبدأ مهامه بداية من شهر يوليو المقبل.

وتحدث فرانك ماكورت مالك النادي قائلا :"نحن سعداء لتعيين مدرب حقق نجاحا ملحوظا على أكبر الأصعدة في أوروبا والعالم، فيلاش بواش لديه فلسفة وطريقة لعب نريدها في مارسيليا، ستساعدنا في مشروعنا بعد موسم سيء".

واحتل مارسيليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، ليرحل رودي جارسيا عن منصبه بعدما يقرب من 3 أعوام مع النادي الفرنسي.

أخبار متعلقة

تقرير: مدير مارسيليا رشح تريزيجيه للمدرب منذ أشهر جناح مارسيليا يقترب من ميلان وسيلفا قد يدخل ضمن الصفقة مغامرة جديدة.. رسميا - بالوتيلي ينضم إلى مارسيليا

وواصل "توقعاتنا كبيرة جدا ونقوم بالتغييرات المناسبة لتحقيق أهدافنا".

بواش كان يتولى الإدارة الفنية لنادي شانغهاي سبايج الصيني خلال موسم 2016-2017، ولم يتول إدارة أي فريق فنيا بعدما قرر المشاركة في رالي داكار 2018 لكنه انسحب بسبب حادثة. وقرر التركيز أكثر على المشاركة في الراليات قبل أن يعود لعالم كرة القدم.

المدرب صاحب الـ41 عاما كان قد قاد بورتو في موسم 2010-2011 وحقق معه لقب الدوري والكأس والسوبر بجانب الدوري الأوروبي. واختير أفضل مدرب في أوروبا في ذلك الموسم.

كما قاد تشيلسي خلال موسم 2011-2012 لكن لم يكتب لتلك التجربة النجاح وأقيل من منصبه في شهر مارس 2012، ثم درب توتنام في الموسم التالي.

وحقق فيلاش بواش مع توتنام أعلى نسبة انتصارات في الدوري لم يحققها أي مدرب قبله في عهد البريميرليج مع السبيرز.

وتولى تدريب زينيت سان بيترسبرج في عام 2014 ولمدة عامين حقق معه لقب الدوري مرة وكذلك كأس روسيا وكأس السوبر المحلية.

اقرأ أيضا

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟

حوار في الجول – محمد إبراهيم: الكونفدرالية أفضل رد على من انتقدني.. وقادرون على حصد الدوري

مؤتمر كلوب: مستعدون لمواجهة موقف مماثل لإصابة صلاح في نهائي الأبطال

أجانب منسيون – حوار في الجول.. صامويل كيرا: تمنيت الانضمام للزمالك ولم أتوقع ما وصل له صلاح

رامون دياز يعلن رحيله عن بيراميدز

في فرنسا الدوري الفرنسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن "النظيف لا ظهر له" 15 دقيقة | إفريقيا
أبو تريكة يكشف: السقا كان صاحب آخر ركلة ترجيح في 2006.. وعدم المشاركة في 2010 كان قراري 22 دقيقة | إفريقيا
أوباميانج يتعرض لإصابة مقلقة قبل نهائي الدوري الأوروبي 43 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – عمر السعيد يحكي عن حلم مرعب بعد مواجهة النجم.. وسبب التتويج بالكونفدرالية 50 دقيقة | إفريقيا
بهاء مجدي يجيب على 5 أسئلة لـ في الجول.. المنافسة مع عبد الله جمعة ولحظة صعبة في الكونفدرالية 58 دقيقة | إفريقيا
صلاح يتحدث عن نهائي دوري الأبطال والترحيب بـ دي روسي في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قد ينال إعجابك