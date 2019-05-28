رسميا - شابي مديرا فنيا للسد القطري

أعلن نادي السد القطري تعيين شابي هيرنانديز لاعب الفريق السابق ونجم برشلونة الأسبق مديرا فنيا بداية من الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد انتهاء تعاقد جوزفالدو فيريرا مع الفريق الذي توج بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه هذا الموسم.

وكشف السد عن تعيين طاقم أجنبي بجانب شابي الذي يقود دور الرجل الأول فنيا للمرة الأولى في مشواره.

ويضم الطاقم كل من سرجيو أوريول وإيفان توريس وأوسكار هيرنانديز وجوزيه مانويل وديفيد باراتس وأنتونيو لوبو وسيرجيو جارسيا وأنتونيو ترامولاس.

ويخوض فريق السد معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديدا بمدينة جيرونا في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين.

ويتم قبلها باسبوع تجمع كل اللاعبين في برشلونة بالمحترفين واللاعبين غير الدوليين.

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