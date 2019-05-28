أمير مرتضى: جروس هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع الزمالك.. والتجديد له لن يكون "بفتحة الصدر"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - جروس

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد جروس مع الزمالك بنهاية شهر مايو الجاري.

وقال أمير مرتضى عبر قناة المحور: "جروس هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع الزمالك وهو يعلم تماما موعد نهاية الموسم عقب نهاية بطولة الأمم الإفريقية".

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وشرح "ورغم ذلك تمسك جروس بتاريخ نهاية التعاقد في 31 مايو".

وتابع "وقتها كان رأيي الشخصي أن نتفاوض معه لمد التعاقد لشهرين لحين انتهاء الموسم ومن ثم الدخول معه في مفاوضات لتجديد تعاقده لموسم آخر".

وشدد أمير مرتضى "إذا وافق جروس على تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن براتب أكبر من المحدد لمنصب المدير الفني لن نوافق على ذلك بـ(فتحة الصدر) لأن فريق الكرة له ميزانية خاصة بكل موسم ولن نقدر على تخطيها".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته قائلا: "الاستقرار في الزمالك سيظل مستمرا ولن يرتبط باسم أي مدير فني".

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وأعلن رئيس الزمالك عقب المباراة أن مسيرة السويسري كريستيان جروس انتهت مع القلعة البيضاء.

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