ميدو: لاسارتي أكثر مدرب مظلوم في تاريخ مصر.. الأمور في الأهلي تدار بـ"شكل بلدي"

التمس أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق الكثير من العذر لمارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائلا: "إنه أكثر مدرب مظلوم جاء إلى مصر في السنوات الأخيرة".

وبرر ميدو اعتقاده، مضيفا: "الأمور ارتبكت في الأهلي، لقد تغيرت إدارة الكرة وانضم 13 لاعبا جديدا في يناير كلهم يحتاجون للتأقلم والانسجام بالإضافة للتعاقد مع مدير فني جديد، وهو ما يعد اعترافا بأن الأمور تعطلت تماما والاستغناء عن كل من عمل معي منذ بداية الموسم، وإعادة المسؤولين القدامى الذين يعملون بشكل الذي أعتبره ينجحني، بدون أن أذكر أسماء".

وتابع خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان": "لقد تم إدارة الأمور بشكل (بلدي)، بدون أن يغضب مني أحد، تخيل هذه التجديدات مع مدير فني جديد يعمل لأول مرة في الشرق الأوسط، لأنجح وأفوز بكل شيء".

وواصل ميدو: "النتيجة الخروج من دوري الأبطال بفضيحة، ليس لتاريخ الأهلي بل الأهلي يفوز على أي فريق بل لأن إصلاح الأخطاء تم بشكل خاطئ".

وأشار: "هناك قانون في كرة القدم، ينص على أنه في الصيف لا تضم أكثر من 5 لاعبين، وفي الشتاء لا تتعاقد مع أكثر من 3، من الممكن بعض الاستثناءات، هذا ندرسه في علم التدريب عند بناء فريق، ما بالكم بضم 12 أو 13 لاعبا، لذا فإن لاسارتي مظلوم".

وتساءل: "لماذا رفض كل المدربين الكبار الذين طلبهم الأهلي في يناير هذه الوظيفة؟ بسبب هذه الظروف، فالمدير الفني يجب أن يدرس ظروف العرض المقدم له، ليس مجرد العمل فقط والمخاطرة بقبول أي فرصة مع ناد كبير".

وعن تصوره لشكل المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، رد ميدو: "حسب الشكل الذي تدار عليه المسابقة، إذا امتدت البطولة لبعد كأس الأمم الإفريقية وبعودة المصابين فإن الزمالك الأقرب، وإذا تم ضغطه بدون الدوليين فإن الأهلي الأقرب".

واختتم تصريحاته: "بشكل عام، فنيا الزمالك أفضل فرديا وجماعيا من الأهلي رغم الأخطاء التي يعاني منها الأبيض".

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