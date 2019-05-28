مستشفى الأهلي - فحص طبي لحمودي وأجاي.. جاهزية أزارو والثنائي سمير ونيدفيد إلى ألمانيا

يؤدي فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بدون راحة على ملعب التتش، ويخضع الثنائي أحمد حمودي وجونيور أجاي لفحص طبي.

ويأتي ذلك بعد شكوى الثنائي في نهاية مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين، واشتكى حمودي وأجاي من كدمات في نهاية مران الفريق وعلى ضوء حالة الثنائي يتحدد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي مواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في المران.

وركز الجهاز الفني على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، إذ شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابته.

وكشف الجهاز الفني للأهلي عن جاهزية وليد أزارو بعد مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس وتعافيه من الألم الذي شعر به في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وشارك أزارو في مران أمس والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وعلى جانب آخر يطير الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالتهما والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي.

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