هاري كين: جاهز تماما لمواجهة ليفربول.. والقرار في يد بوكيتينو

أوضح هاري كين مهاجم توتنام موقفه من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

وقال كين في تصريحات للصحفيين: "نعم أشعر أنني في حالة جيدة، ومستعد للعب ضد ليفربول".

وأضاف "لقد بدأت التدرب مع زملائي الأسبوع الماضي، ولم أشعر بأي مشكلة".

وتعرض هاري كين لتمزق في أربطة الكاحل الشهر الماضي في لقاء الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي لينتهي موسمه حسب التصريحات حينها.

واستمر "الأمر كله الآن في يد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق، فمن المفترض أن يتم تقييم حالتي هذا الأسبوع لمعرفة إذا كنت سألعب أم لا".

وسجل هاري كين 5 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا خلال 8 مباريات خاضها بالمسابقة الأوروبية.

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لتوتنام في نهائي الأبطال

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