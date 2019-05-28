ميدو: جنش يستحق حراسة مرمى المنتخب وينقصه أمرين.. عدم انضمام عبد الله جمعة كارثة

يرى أحمد حسام ميدو أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك يستحق أن يكون أساسيا بصفوف منتخب مصر، مشددا على ضرورة أن يتخلص جنش من سلبيتين، كما يرى عدم ضم عبد الله جمعة بمثابة الكارثة الفنية التي قد يدفع ثمنها المنتخب.

وصرح ميدو خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان": "قرار أن يكون جنش الحارس الأول للزمالك قرار تاريخي ومن اتخذه لن ينساه التاريخ".

وأضاف "جنش إنسان نظيف لقد لعبت معه ودربته، وعندما لا يلعب تجده يساند الفريق بكل قوة ويقاتل رغم حزنه لعدم المشاركة، لذا حالفه التوفيق بعد تعب بخلاف إمكاناته الفنية فهو موهبة كبيرة".

وتابع المدير الفني الأسبق للزمالك: "بالطبع جنش يستحق أن يكون الحارس الأول للمنتخب ولكن لابد من إصلاح أمرين، أولهما التوتر في الملعب فهو يميل للاستعراض في بعض الأوقات مما يبعده عن تركيزه هو وزملائه، لابد أن يبتعد عن هذه السلبية لأنها من الممكن أن تربك زملاءه، لا داع لها لن يتذكرها أحد بل ستحسب عليه".

وواصل ميدو حديثه عن جنش قائلا: "ثانيا لابد أن يهتم جنش بقوام جسده، فهو يعتمد على موهبته فقط، لابد أن يهتم بالتدريبات البدنية والتغذية، فهو أمر لا يستغرق سوى 3 أشهر على الأكثر، ليس مطلوبا أن يكون (هرقل) بل ضبط قوام جسمه".

وشدد ميدو: "التماسك الجسدي مهم لحارس المرمى، لأنه يمنحه قوة أكبر ويساعده على القفز أعلى، شكل حارس المرمى مهم جدا، مثلا شريف إكرامي من أهم إمكانياته أن شكله الجسدي رائع منه جزء وراثي وآخر اهتم به، وقبله عبد الواحد السيد "وحش" وكذلك ثابت البطل".

وأتم ميدو تصريحاته في هذا الشأن "حراس المرمى القدامى تابعت اهتمامهم بالعمل الفردي التخصصي البدني مثل عبد المنصف والحضري وعبد الواحد، جنش لا يهتم بهذه الأمور بل يركز أكثر على موهبته".

كما وصف ميدو عدم انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لقائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكارثة الفنية.

وصرح ميدو خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان": "استبعاد عبد الله جمعة من المنتخب غير مقبول، من الممكن في وقت ما كان يحتاج للتطور وتصحيح الأخطاء وفهم مهام مركزه، ولكن في 6 مباريات إفريقية أمام خصوم على مستوى عال يؤدي دفاعيا قبل هجوميا بشكل مميز".

وأوضح "خافيير أجيري اعتمد على طريقتين مع منتخب مصر الأولى هي 4-1-4-1 وأكثر من يخدم هذه الطريقة عبد الله جمعة، بينما الثنائي أيمن أشرف وأحمد أيمن يجيدان التقدم بالأمام من مركز الظهير ولكن لا يقدران على الانطلاق دفاعا وهجوما مثل عبد الله جمعة في الخطة الثانية لأجيري 4-2-3-1".

وأشار المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلي: "بالتأكيد أحمد فتوح لا يقدر أيضا فهو لديه إمكانيات جيدة ولكن ما زال صغيرا ولن يقدر على أداء المهام أمام خصوم كبار، لذا كان هناك عوار فني كبير بقائمة المنتخب".

واستطرد ميدو "أيمن أشرف لاعب مميز جدا، ولكن عبد الله جمعة قوي جسديا فهو أمر وراثي، مثل أحمد توفيق ولاعبين آخرين".

وشدد: "عدم اختيار عبد الله جمعة كارثة فنية، وقد ندفع ثمن عدم وجوده في منتخب مصر".

وقال ميدو: "كنت أحب رؤية لاعبين آخرين مثل كهربا وأوباما والسولية وصالح جمعة، ولكن مستواهم متفاوت، فاللاعب الدولي لابد أن يقدم أداء ثابتا في 15 مباراة متتالية مثل عبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد علي مهاجم المقاولون".

وأوضح "صالح جمعة بدأ المشاركة أساسيا في وقت متأخر أما كهربا مستواه متفاوت بشكل كبير، في مباراة يكون سبب المكسب وأخرى أسوأ لاعب في الملعب، ونفس الأمر بالنسبة ليوسف أوباما".

وشدد ميدو في ختام تصريحاته على أهمية طارق حامد، قائلا: "أكثر لاعب رجل في مصر، فهو قلب الزمالك والمنتخب، وإذا غاب سيتأثر الفريقان بشكل كبير جدا".

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